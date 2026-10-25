W Pakistanie bazowy indeks KSE-100 Pakistańskiej Giełdy Papierów Wartościowych spadł w ciągu tygodnia o 4045 punktów, czyli o 2,4%, do 162 375 punktów. Był to piąty z rzędu tydzień, w którym indeks zakończył notowania spadkiem. Na nastroje inwestorów wpłynęły napięcia geopolityczne, rosnące ceny ropy oraz wewnętrzna niepewność gospodarcza, podaje The Express Tribune.

Spadek poniżej kluczowych poziomów

Podczas pierwszej sesji handlowej tygodnia KSE-100 stracił 454 punkty i zamknął się na poziomie 165 966 punktów, spadając poniżej poziomu 166 000. We wtorek indeks obniżył się o kolejne 814 punktów — do 165 152 punktów — w związku ze wzrostem cen ropy.

W środę rynek częściowo odrobił straty: indeks zyskał 779 punktów i zakończył notowania na poziomie 165 931. Jednak podczas przedostatniej sesji handlowej KSE-100 spadł o 2007 punktów — do 163 924, a w piątek stracił kolejne 1550 punktów. Na koniec dnia indeks zamknął się poniżej 163 000 punktów, przekraczając w ciągu tygodnia również psychologiczne poziomy 166 000 i 164 000.

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Ropa i dane gospodarcze

Szef działu badań JS Research Muhammad Waqas Ghani zauważył, że średni dzienny wolumen obrotu zmniejszył się o 13% — do 393 mln akcji, podczas gdy wartość obrotu wzrosła o 7% w porównaniu z poprzednim tygodniem, do 69,7 mln dolarów. Cena ropy Brent pod koniec tygodnia przekroczyła 114 dolarów za baryłkę, podczas gdy średnia z poprzedniego tygodnia wynosiła 106 dolarów.

Według JS Research deficyt handlowy Pakistanu w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026–2027 wzrósł o 21,1% — do 9,33 mld dolarów, ponieważ import rósł niemal dwukrotnie szybciej niż eksport. Wzrost produkcji wielkoskalowej w sierpniu 2026 roku wyniósł 0,67%.

Rewizja wskaźnika PKB

Wskaźnik wzrostu PKB Pakistanu za rok fiskalny 2025–2026 zrewidowano z 3,70% do 3,65%. Wielkość gospodarki oszacowano na 126,4 bln rupii pakistańskich, czyli 450,4 mld dolarów, a dochód na mieszkańca — na 1896 dolarów. Jednocześnie rezerwy walutowe Państwowego Banku Pakistanu, według JS Research, utrzymywały się na poziomie 21,5 mld dolarów.

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