巴基斯坦证券交易所的基准KSE-100指数一周内下跌4045点，跌幅2.4%，至162375点。这是该指数连续第五周收跌。地缘政治紧张局势、油价上涨以及国内经济不确定性影响了投资者情绪，《快报论坛报》报道称。

跌破关键水平

在本周首个交易日，KSE-100下跌454点，收于165966点，跌破166000点关口。周二，在油价上涨的背景下，该指数再跌814点，至165152点。

周三，市场部分收复失地：指数上涨779点，收于165931点。然而，在倒数第二个交易日，KSE-100下跌2007点至163924点，周五又下跌1550点。截至当日收盘，该指数收于163000点以下，并在一周内跌破166000点和164000点这两个心理关口。

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石油与经济数据

JS Research研究主管穆罕默德·瓦卡斯·加尼指出，日均交易量下降13%，至3.93亿股；交易额则较前一周增长7%，至6970万美元。周末时，布伦特原油价格超过每桶114美元，而前一周的平均价格为106美元。

根据JS Research的数据，巴基斯坦在2026—2027财年第一季度的贸易逆差增长21.1%，至93.3亿美元，原因是进口增长速度几乎是出口的两倍。2026年8月，大规模制造业增长率为0.67%。

GDP数据修订

巴基斯坦2025—2026财年的GDP增长率从3.70%修订为3.65%。经济规模估计为126.4万亿巴基斯坦卢比，即4504亿美元，人均收入估计为1896美元。同时，根据JS Research的数据，巴基斯坦国家银行的外汇储备维持在215亿美元。

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