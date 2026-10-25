Фондовий індекс Пакистану за тиждень втратив 4045 пунктів — The Express Tribune

У Пакистані базовий індекс KSE-100 Пакистанської фондової біржі за тиждень знизився на 4 045 пунктів, або на 2,4%, до 162 375 пунктів. Це стало п'ятим тижнем поспіль, коли індекс завершив торги зі зниженням. На настрої інвесторів вплинули геополітична напруженість, зростання цін на нафту та внутрішня економічна невизначеність, повідомляє The Express Tribune.

Падіння нижче ключових рівнів

У першу торгову сесію тижня KSE-100 втратив 454 пункти та закрився на позначці 165 966 пунктів, опустившись нижче рівня 166 000. У вівторок індекс знизився ще на 814 пунктів — до 165 152 пунктів на тлі підвищення цін на нафту.

У середу ринок частково відіграв втрати: індекс додав 779 пунктів і завершив торги на рівні 165 931. Однак у передостанню торгову сесію KSE-100 впав на 2 007 пунктів — до 163 924, а в п'ятницю втратив ще 1 550 пунктів. За підсумками дня індекс закрився нижче 163 000 пунктів, також перетнувши протягом тижня психологічні позначки 166 000 та 164 000.

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Нафта та економічні дані

Керівник досліджень JS Research Мухаммад Вакас Гані зазначив, що середньодобовий обсяг торгів скоротився на 13% — до 393 млн акцій, тоді як вартість торгів зросла на 7% порівняно з попереднім тижнем, до 69,7 млн доларів. Ціна на нафту Brent наприкінці тижня перевищила 114 доларів за барель, тоді як середній показник попереднього тижня становив 106 доларів.

За даними JS Research, торговельний дефіцит Пакистану в першому кварталі 2026–2027 фінансового року зріс на 21,1% — до 9,33 млрд доларів, оскільки імпорт зростав майже вдвічі швидше за експорт. Зростання великомасштабного виробництва у серпні 2026 року становило 0,67%.

Перегляд показника ВВП

Показник зростання ВВП Пакистану за 2025–2026 фінансовий рік переглянули до 3,65% із 3,70%. Обсяг економіки оцінено у 126,4 трлн пакистанських рупій, або 450,4 млрд доларів, а дохід на душу населення — у 1 896 доларів. Водночас золотовалютні резерви Державного банку Пакистану, за даними JS Research, залишалися на рівні 21,5 млрд доларів.

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