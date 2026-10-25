В Пакистане базовый индекс KSE-100 Пакистанской фондовой биржи за неделю снизился на 4045 пунктов, или на 2,4%, до 162 375 пунктов. Это стала пятая неделя подряд, когда индекс завершил торги снижением. На настроения инвесторов повлияли геополитическая напряженность, рост цен на нефть и внутренняя экономическая неопределенность, сообщает The Express Tribune.

Падение ниже ключевых уровней

В первую торговую сессию недели KSE-100 потерял 454 пункта и закрылся на отметке 165 966 пунктов, опустившись ниже уровня 166 000. Во вторник индекс снизился еще на 814 пунктов — до 165 152 пунктов на фоне повышения цен на нефть.

В среду рынок частично отыграл потери: индекс прибавил 779 пунктов и завершил торги на уровне 165 931. Однако в предпоследнюю торговую сессию KSE-100 упал на 2007 пунктов — до 163 924, а в пятницу потерял еще 1550 пунктов. По итогам дня индекс закрылся ниже 163 000 пунктов, также пересекая в течение недели психологические отметки 166 000 и 164 000.

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Нефть и экономические данные

Глава исследовательского отдела JS Research Мухаммад Вакас Гани отметил, что среднедневной объем торгов сократился на 13% — до 393 млн акций, тогда как стоимость торгов выросла на 7% по сравнению с предыдущей неделей, до 69,7 млн долларов. Цена нефти Brent в конце недели превысила 114 долларов за баррель, тогда как средний показатель предыдущей недели составлял 106 долларов.

По данным JS Research, торговый дефицит Пакистана в первом квартале 2026–2027 финансового года вырос на 21,1% — до 9,33 млрд долларов, поскольку импорт рос почти вдвое быстрее экспорта. Рост крупномасштабного производства в августе 2026 года составил 0,67%.

Пересмотр показателя ВВП

Показатель роста ВВП Пакистана за 2025–2026 финансовый год пересмотрели с 3,70% до 3,65%. Объем экономики оценен в 126,4 трлн пакистанских рупий, или 450,4 млрд долларов, а доход на душу населения — в 1896 долларов. В то же время золотовалютные резервы Государственного банка Пакистана, по данным JS Research, оставались на уровне 21,5 млрд долларов.

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