В Нигерии курс найры на закрытии торгов 22 октября 2026 года ослаб на 2,1% по отношению к доллару США — с 1337 до 1365 найр за доллар. На следующий день валюта продолжила слабеть, а объем операций банков с долларом на официальном рынке вырос до $1,01 млрд, сообщает The Rio Times.

Курс закрытия и официальный показатель

По данным Центрального банка Нигерии, 22 октября найра торговалась в диапазоне от 1336 до 1369 за доллар. Официальный дневной курс, рассчитываемый как средневзвешенное значение операций, изменился менее существенно — с 1334,72 до 1344,40 найры за доллар, или примерно на 0,7%.

23 октября официальный средневзвешенный курс составил 1361,84 найры за доллар — на 17,44 найры больше, чем днем ранее. Курс закрытия, согласно данным, приведенным изданием, достиг 1370 найр за доллар, а в ходе сессии валюта торговалась в пределах от 1340 до 1395 найр за доллар.

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Рост объема межбанковских торгов

Объем межбанковских операций с долларом 23 октября вырос с $316,55 млн днем ранее до $1,01 млрд. Количество сделок за это время увеличилось со 181 до 315. Более высокий показатель количества найр за доллар означает ослабление национальной валюты.

Глава MDU Capital Айодеджи Эбо отметил, что двух дней торгов недостаточно, чтобы делать выводы об оттоке иностранных инвесторов. Среди возможных факторов движения он назвал разовые крупные операции, оплату импорта или фиксацию прибыли после снижения доходности. Аналитики Agusto and Co и Centre for the Promotion of Private Enterprise также призвали дождаться дополнительных данных.

Следующим запланированным торговым днем на официальном валютном рынке должно стать 26 октября. Участники рынка будут следить за дальнейшим спросом на доллар и возможными комментариями Центрального банка Нигерии.

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