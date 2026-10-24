在尼日利亚，2026年10月22日交易收盘时，奈拉兑美元汇率下跌2.1%，从1美元兑1337奈拉降至1美元兑1365奈拉。次日，该货币继续走弱，银行在官方市场的美元交易额增至10.1亿美元，据《The Rio Times》报道。

收盘汇率与官方指标

根据尼日利亚中央银行的数据，10月22日，奈拉兑美元的交易区间为1336至1369奈拉。按交易额加权平均计算的官方日汇率变动较小，从1美元兑1334.72奈拉变为1美元兑1344.40奈拉，约变动0.7%。

10月23日，官方加权平均汇率为1美元兑1361.84奈拉，比前一天高出17.44奈拉。根据该媒体引用的数据，收盘汇率达到1美元兑1370奈拉；交易期间，该货币的汇率在1美元兑1340至1395奈拉之间。

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银行间交易额增长

10月23日，银行间美元交易额从前一天的3.1655亿美元增至10.1亿美元。同期交易笔数从181笔增加至315笔。每美元对应的奈拉数额越高，意味着本币走弱。

MDU Capital负责人Ayodeji Ebo指出，仅凭两天的交易不足以得出外国投资者流出的结论。他列举的一次性大额交易、进口付款或收益率下降后的获利了结，均可能是汇率变动的因素。Agusto and Co和Centre for the Promotion of Private Enterprise的分析师也呼吁等待更多数据。

官方外汇市场下一个计划交易日预计为10月26日。市场参与者将关注美元需求的进一步变化以及尼日利亚中央银行可能发表的评论。

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