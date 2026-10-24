中国限制了知名经济学家任泽平的微信账号：用户无法关注该页面，页面上的发布内容也已暂停。据《南华早报》报道。

发布内容暂停15天

任泽平团队的一名代表表示，由于平台进行技术调整，频道的部分材料不符合新规则的要求。他称，这导致发布内容暂停15天，团队正在进行必要的修改。

针对该账号受到限制的具体原因尚未说明。就在周五，该页面仍在发布帖子，其中包括一项评估称，中国股市实际上已经触底并开始复苏。该页面还发布了一份关于中国人口结构的报告，经济学家在报告中呼吁当局彻底取消对家庭子女数量的一切限制。

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金融营销新规

任泽平在另一中国社交网络微博上的官方账号仍可供新用户关注。微信的限制措施发生在金融产品在线营销新规的背景下，该规则于上个月末生效。

规则仅允许金融机构和第三方互联网平台开展此类营销。其他组织和个人不得以此方式开展营销，包括以隐蔽形式进行。过去三周，一些金融影响者账号消失或被永久封禁。

任泽平此前曾在中国国务院发展研究中心工作，担任过中国恒大集团首席经济学家，并创办了金融评论和研究平台泽平宏观。2022年，在他发表呼吁额外印制2万亿元人民币以刺激生育的帖子后，其微博账号也曾被暂时限制。

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