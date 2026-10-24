В Китае ограничили WeChat-аккаунт известного экономиста Жэня Цзэпина: пользователи не могут подписаться на страницу, а публикации на ней приостановлены. Об этом сообщает South China Morning Post.

Публикации приостановили на 15 дней

Представитель команды Жэня Цзэпина заявил, что из-за технических корректировок на платформе часть материалов канала не соответствовала требованиям новых правил. По его словам, это привело к 15-дневной приостановке публикаций, а команда работает над необходимыми изменениями.

Причину ограничений именно в отношении этого аккаунта не уточнили. Еще в пятницу на странице публиковались посты, в том числе оценка о том, что китайский фондовый рынок фактически достиг дна и начал восстанавливаться. Также там был опубликован отчет о демографии Китая, в котором экономист призвал власти полностью отменить все ограничения на количество детей в семьях.

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Новые правила финансового маркетинга

Официальный аккаунт Жэня Цзэпина в другой китайской социальной сети Weibo оставался доступным для новых подписчиков. Ограничения в WeChat произошли на фоне новых правил онлайн-маркетинга финансовых продуктов, вступивших в силу в конце предыдущего месяца.

Правила разрешают проводить такой маркетинг только финансовым учреждениям и сторонним интернет-платформам. Другим организациям и физическим лицам это запрещено, в том числе в скрытой форме. За последние три недели ряд аккаунтов финансовых инфлюенсеров исчез или был заблокирован навсегда.

Жэнь Цзэпин ранее работал в Центре исследований развития Госсовета КНР, был главным экономистом China Evergrande Group и основал платформу финансовых комментариев и исследований Zeping Hongguan. В 2022 году его аккаунт в Weibo уже временно ограничивали после публикации с призывом напечатать дополнительные 2 трлн юаней для стимулирования рождаемости.

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