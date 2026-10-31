На Кипре доходы правительства за январь–сентябрь 2026 года составили €7,51 млрд, а фактические расходы — €7,01 млрд. Таким образом, доходы превысили расходы примерно на €500 млн без учета денежных потоков, связанных с государственными заимствованиями, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на отчет казначейства.

За девять месяцев доходы достигли 70% от запланированного на весь год объема, а расходы — 61% годового бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года поступления выросли на €670 млн, тогда как расходы — на €410 млн.

Налоговые поступления выросли

Основным источником роста доходов стали прямые и косвенные налоги. Поступления от прямых налогов увеличились на €480 млн, или на 17%, до €3,05 млрд. Сборы подоходного налога с физических лиц и компаний в совокупности выросли на €470 млн.

Косвенные налоги выросли на €250 млн, или на 8%, до примерно €3,25 млрд. В частности, поступления от налога на добавленную стоимость увеличились на €270 млн — с €2,29 млрд за девять месяцев 2025 года до €2,56 млрд в 2026 году.

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Расходы и финансирование развития

Крупнейшей категорией расходов остались зарплаты, пенсии и выплаты при увольнении — €2,45 млрд, как и в прошлом году. Расходы на социальные выплаты выросли на €100 млн, до €1,47 млрд, а трансферты и гранты — на €110 млн, до €1,42 млрд. Операционные и другие расходы увеличились на €150 млн и достигли €740 млн, в том числе расходы на оборону и полицию выросли на €70 млн — до €250 млн.

На финансирование развития в бюджете 2026 года предусмотрено €1,62 млрд, из которых до конца сентября использовали €711,6 млн, или 44%. Это больше показателя в 41% за тот же период предыдущего года и выше среднего уровня за последние десять лет — 36%.

Капитальные расходы составили €243,6 млн, в том числе €49,3 млн направили на дорожную сеть и €39,5 млн — на строительные проекты. Отдельно €216,6 млн было потрачено на софинансируемые проекты и другие расходы по финансированию.

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