2026年1月至9月，塞浦路斯政府收入为75.1亿欧元，实际支出为70.1亿欧元。因此，在不计入与政府借款相关的现金流情况下，收入比支出高出约5亿欧元，《塞浦路斯邮报》报道，援引财政部报告称。

九个月内，收入达到全年计划金额的70%，支出则达到年度预算的61%。与2025年同期相比，收入增加6.7亿欧元，而支出增加4.1亿欧元。

税收收入增长

直接税和间接税是收入增长的主要来源。直接税收入增加4.8亿欧元，即增长17%，达到30.5亿欧元。个人和企业所得税的合计征收额增加4.7亿欧元。

间接税增加2.5亿欧元，即增长8%，达到约32.5亿欧元。其中，增值税收入增加2.7亿欧元，从2025年前九个月的22.9亿欧元升至2026年的25.6亿欧元。

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支出与发展融资

工资、养老金和离职补偿金仍是最大的支出类别，为24.5亿欧元，与去年持平。社会福利支出增加1亿欧元，至14.7亿欧元；转移支付和赠款增加1.1亿欧元，至14.2亿欧元。运营及其他支出增加1.5亿欧元，达到7.4亿欧元，其中国防和警察支出增加7000万欧元，至2.5亿欧元。

2026年预算为发展融资安排了16.2亿欧元，截至9月底已使用7.116亿欧元，即44%。这高于上一年同期的41%，也高于过去十年的平均水平36%。

资本支出为2.436亿欧元，其中4930万欧元用于道路网络，3950万欧元用于建设项目。此外，2.166亿欧元用于共同融资项目和其他融资支出。

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