Na Cyprze dochody rządu za styczeń–wrzesień 2026 roku wyniosły 7,51 mld euro, a faktyczne wydatki — 7,01 mld euro. Tym samym dochody przewyższyły wydatki o około 500 mln euro, bez uwzględnienia przepływów pieniężnych związanych z pożyczkami rządowymi, informuje Cyprus Mail, powołując się na raport skarbu państwa.

W ciągu dziewięciu miesięcy dochody osiągnęły 70% kwoty zaplanowanej na cały rok, a wydatki — 61% rocznego budżetu. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku wpływy wzrosły o 670 mln euro, podczas gdy wydatki zwiększyły się o 410 mln euro.

Wpływy podatkowe wzrosły

Głównym źródłem wzrostu dochodów były podatki bezpośrednie i pośrednie. Dochody z podatków bezpośrednich wzrosły o 480 mln euro, czyli o 17%, do 3,05 mld euro. Łączne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i przedsiębiorstw zwiększyły się o 470 mln euro.

Podatki pośrednie wzrosły o 250 mln euro, czyli o 8%, do około 3,25 mld euro. W szczególności wpływy z podatku od wartości dodanej zwiększyły się o 270 mln euro — z 2,29 mld euro w ciągu dziewięciu miesięcy 2025 roku do 2,56 mld euro w 2026 roku.

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Wydatki i finansowanie rozwoju

Największą kategorią wydatków pozostały wynagrodzenia, emerytury i odprawy — 2,45 mld euro, tyle samo co w ubiegłym roku. Wydatki na świadczenia socjalne wzrosły o 100 mln euro, do 1,47 mld euro, a transfery i dotacje — o 110 mln euro, do 1,42 mld euro. Koszty operacyjne i inne wydatki zwiększyły się o 150 mln euro i osiągnęły 740 mln euro, w tym wydatki na obronę i policję wzrosły o 70 mln euro — do 250 mln euro.

W budżecie na 2026 rok przewidziano 1,62 mld euro na finansowanie rozwoju, z czego do końca września wykorzystano 711,6 mln euro, czyli 44%. To więcej niż 41% w tym samym okresie poprzedniego roku i powyżej średniego poziomu z ostatnich dziesięciu lat — 36%.

Wydatki kapitałowe wyniosły 243,6 mln euro, w tym 49,3 mln euro przeznaczono na sieć drogową, a 39,5 mln euro — na projekty budowlane. Osobno 216,6 mln euro wydano na projekty współfinansowane i inne wydatki finansowe.

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