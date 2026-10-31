Китай и Чили продлили валютный своп на пять лет — ECNS

Народный банк Китая и Центральный банк Чили продлили двустороннее соглашение о валютном свопе сроком на пять лет. Об этом сообщает ECNS со ссылкой на Народный банк Китая.

Объем свопа сохранен

Соглашение предусматривает сохранение объема валютного свопа на уровне 50 млрд юаней. По данным Народного банка Китая, эта сумма приблизительно равна 7 млрд долларов США. В то же время объем соглашения в чилийской валюте сохранен на уровне 6 трлн чилийских песо.

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Китайский регулятор сообщил о продлении договоренности в четверг.

Цель договоренности

В Народном банке Китая заявили, что продление договоренности будет способствовать углублению денежно-кредитного и финансового сотрудничества между двумя странами. По оценке китайского регулятора, оно также должно облегчить двустороннюю торговлю и инвестиции между Китаем и Чили и помочь поддерживать стабильность финансовых рынков.

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