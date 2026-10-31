Chiny i Chile przedłużyły swap walutowy o pięć lat — ECNS
Ludowy Bank Chin i Bank Centralny Chile odnowiły dwustronną umowę o swapie walutowym na okres pięciu lat. Poinformował o tym ECNS, powołując się na Ludowy Bank Chin.
Utrzymano wartość swapu
Umowa przewiduje utrzymanie wartości swapu walutowego na poziomie 50 mld juanów. Według Ludowego Banku Chin kwota ta jest w przybliżeniu równoważna 7 mld dolarów USA. Jednocześnie wartość umowy w walucie chilijskiej utrzymano na poziomie 6 bln chilijskich pesos.
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Chiński regulator poinformował o odnowieniu porozumienia w czwartek.
Cel porozumienia
Ludowy Bank Chin oświadczył, że odnowienie porozumienia przyczyni się do pogłębienia współpracy monetarnej i finansowej między dwoma krajami. Według oceny chińskiego regulatora ma ono również ułatwić dwustronny handel i inwestycje między Chinami a Chile oraz pomóc w utrzymaniu stabilności rynków finansowych.