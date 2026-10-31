Gospodarka Peru może wzrosnąć o 2% w 2027 roku w niekorzystnym scenariuszu, jeśli przybrzeżne zjawisko El Niño potrwa do trzeciego lub czwartego kwartału roku. Taką ocenę scenariuszową Obserwatorium Gospodarczego, Finansowego i Społecznego Uniwersytetu w Limie przytacza The Rio Times.

Dwa scenariusze dla gospodarki

W łagodniejszym scenariuszu, który zakłada El Niño o nadzwyczajnej sile do drugiego kwartału 2027 roku oraz realizację 50% działań budżetowych dotyczących napraw i infrastruktury, PKB Peru może wzrosnąć o 3%. Gorszy wariant zakłada utrzymywanie się zjawiska do trzeciego lub czwartego kwartału, słabszy wzrost światowej gospodarki oraz realizację jedynie 30% takich działań.

Ekonomista Uniwersytetu w Limie Julio del Castillo powiedział, że inwestycje prywatne powinny zakończyć 2026 rok wzrostem o ponad 14%, lecz w 2027 roku mogą wzrosnąć o około 6,5%, ponieważ firmy odkładają projekty do czasu zakończenia sytuacji nadzwyczajnej. Wśród możliwych skutków wymienił wzrost cen i zakłócenia połączeń transportowych.

Prognoza ENFEN i wrażliwe regiony

Krajowa Wielosektorowa Komisja ds. Badania El Niño, ENFEN, oczekuje, że anomalnie intensywne ocieplenie wód u wybrzeży Peru potrwa do lutego 2027 roku, a samo zjawisko — do czerwca. W okresie od listopada 2026 roku do stycznia 2027 roku komisja prognozuje opady powyżej normy na północnym i środkowym wybrzeżu, a także w części zachodnich obszarów wyżynnych.

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W badaniu jako najbardziej narażone na intensywne deszcze i powodzie wskazano regiony Tumbes, Piura, Lambayeque i La Libertad. Ryzyko może tam dotknąć rolnictwo eksportowe, rybołówstwo i transport. Osuwiska mogą również wpłynąć na łańcuchy dostaw w Limie, Callao, Ancash i Ice.

Aktualne wskaźniki

Ministerstwo Gospodarki Peru informowało, że PKB kraju wzrósł o 3,2% w sierpniu 2026 roku, a od stycznia do sierpnia — o 3,1%. Jednocześnie w sierpniu połowy ryb spadły o 17,3%, a wydobycie w sektorze górniczym i węglowodorowym — o 5,5%.

Eksport produktów rolnych z Peru od stycznia do sierpnia osiągnął 8,334 mld dolarów, o 2,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największymi pozycjami były awokado, borówki i winogrona, a północne regiony ich upraw należą do obszarów, dla których prognozowane są największe opady.

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