如果沿海厄尔尼诺现象持续到当年第三或第四季度，在不利情景下，秘鲁经济2027年可能增长2%。《The Rio Times》援引了利马大学经济、金融和社会观察站的这一情景评估。

经济的两种情景

在较温和的情景下，假设异常强烈的厄尔尼诺持续至2027年第二季度，并落实50%的用于修复和基础设施的预算措施，秘鲁GDP可能增长3%。较差的情景则假设该现象持续至第三或第四季度、全球经济增长更疲弱，以及仅落实30%的此类措施。

利马大学经济学家胡利奥·德尔·卡斯蒂略表示，私人投资应以超过14%的增长结束2026年，但2027年可能增长约6.5%，因为企业将项目推迟至紧急状况结束后再实施。他列举的可能后果包括价格上涨和交通联系中断。

ENFEN预测与脆弱地区

国家厄尔尼诺研究多部门委员会ENFEN预计，秘鲁沿海水域异常强烈的升温将持续至2027年2月，而该现象本身将持续至6月。委员会预测，2026年11月至2027年1月期间，北部和中部沿海地区以及部分西部高地地区的降水将高于正常水平。

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研究将通贝斯、皮乌拉、兰巴耶克和拉利伯塔德列为最易受强降雨和洪水影响的地区。当地出口农业、渔业和运输业可能面临风险。山体滑坡还可能影响利马、卡亚俄、安卡什和伊卡的供应链。

当前指标

秘鲁经济部表示，该国GDP在2026年8月增长3.2%，1月至8月增长3.1%。与此同时，8月鱼类捕捞量下降17.3%，采矿业和碳氢化合物行业的产出下降5.5%。

秘鲁1月至8月的农产品出口额达到83.34亿美元，较上年同期增长2.3%。最大的品类是牛油果、蓝莓和葡萄，而这些作物种植所在的北部地区属于预测降水最多的区域。

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