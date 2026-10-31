Экономика Перу может вырасти на 2% в 2027 году при неблагоприятном сценарии, если прибрежное явление Эль-Ниньо продлится до третьего или четвертого квартала года. Такую сценарную оценку Экономической, финансовой и социальной обсерватории Университета Лимы приводит The Rio Times.

Два сценария для экономики

При более мягком сценарии, который предполагает Эль-Ниньо чрезвычайной силы до второго квартала 2027 года и выполнение 50% бюджетных мер по ремонту и инфраструктуре, ВВП Перу может вырасти на 3%. Худший вариант предполагает продолжение явления до третьего или четвертого квартала, более слабый рост мировой экономики и реализацию лишь 30% таких мер.

Экономист Университета Лимы Хулио дель Кастильо заявил, что частные инвестиции должны завершить 2026 год ростом более чем на 14%, однако в 2027 году могут вырасти примерно на 6,5%, поскольку компании откладывают проекты до окончания чрезвычайной ситуации. Среди возможных последствий он назвал повышение цен и перебои в транспортном сообщении.

Прогноз ENFEN и уязвимые регионы

Национальная многосекторальная комиссия по изучению Эль-Ниньо ENFEN ожидает, что аномально интенсивное потепление воды у побережья Перу продлится до февраля 2027 года, а само явление — до июня. В период с ноября 2026 года по январь 2027 года комиссия прогнозирует осадки выше нормы на северном и центральном побережье, а также в части западных высокогорных районов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наиболее уязвимыми к сильным дождям и наводнениям в исследовании названы регионы Тумбес, Пиура, Ламбаеке и Ла-Либертад. Рискам там могут подвергнуться экспортное сельское хозяйство, рыболовство и транспорт. Оползни также могут повлиять на цепочки поставок в Лиме, Кальяо, Анкаше и Ике.

Текущие показатели

Министерство экономики Перу сообщало, что ВВП страны вырос на 3,2% в августе 2026 года, а за январь—август — на 3,1%. В то же время в августе вылов рыбы сократился на 17,3%, а добыча в горнодобывающей промышленности и секторе углеводородов — на 5,5%.

Аграрный экспорт Перу за январь—август достиг 8,334 млрд долларов, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Крупнейшими позициями были авокадо, голубика и виноград, а северные регионы их выращивания относятся к зонам, где прогнозируются наибольшие осадки.

Читай нас в