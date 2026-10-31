NBU ustanowił dwa rekordy sprzedaży waluty w celu wsparcia hrywny

W październiku 2026 roku Narodowy Bank Ukrainy sprzedał na rynku walutowym prawie 6 mld dolarów, ustanawiając historyczny rekord miesięcznych interwencji walutowych.

Poprzedni rekord odnotowano we wrześniu, kiedy to Narodowy Bank Ukrainy sprzedał 5,52 mld dolarów.

Jednocześnie w ostatnim tygodniu października wolumen sprzedaży waluty wzrósł o 52,4% — do 1,82 mld dolarów. Jest to również najwyższy tygodniowy wynik w historii. Poprzedni rekord wynosił 1,63 mld dolarów i został ustanowiony pod koniec 2024 roku.

Wiceprezes NBU Jurij Geletij wyjaśnił, że presja na hrywnę wynikała z jednoczesnego wzrostu wydatków budżetowych oraz zmniejszenia podaży waluty ze strony rolników i hutników z powodu problemów logistycznych.

Według niego wzrost wydatków państwowych wzmocnił popyt na walutę, podczas gdy uszkodzenia infrastruktury eksportowej ograniczyły jej napływ na rynek. Aby zrównoważyć tę nierównowagę, Narodowy Bank Ukrainy zwiększył skalę interwencji walutowych.

Źródło: „Interfax-Ukraina” (według danych NBU)

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursem walut.

Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi na utrzymanie kursu: ekonomista Oleg Pendzin.

Oficjalne kursy dolara i euro spadły 29 października.

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