НБУ встановив два рекорди з продажу валюти для підтримки гривні

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У жовтні 2026 року Національний банк України продав на валютному ринку майже 6 млрд доларів, встановивши історичний рекорд місячних валютних інтервенцій.

Попередній рекорд був зафіксований у вересні, коли Нацбанк продав 5,52 млрд доларів.

Водночас за останній тиждень жовтня обсяг продажу валюти зріс на 52,4% — до 1,82 млрд доларів. Це також найбільший тижневий показник в історії. Попередній рекорд становив 1,63 млрд доларів і був встановлений наприкінці 2024 року.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій пояснив тиск на гривню одночасним збільшенням бюджетних видатків і скороченням пропозиції валюти від аграріїв та металургів через проблеми з логістикою.

За його словами, зростання державних витрат посилило попит на валюту, тоді як пошкодження експортної інфраструктури обмежило її надходження на ринок. Щоб компенсувати цей дисбаланс, Нацбанк збільшив обсяги валютних інтервенцій.

Джерело: «Інтерфакс-Україна» (за даними НБУ)

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