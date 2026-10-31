НБУ установил два рекорда по продаже валюты для поддержки гривны

В октябре 2026 года Национальный банк Украины продал на валютном рынке почти 6 млрд долларов, установив исторический рекорд по объему месячных валютных интервенций.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре, когда Нацбанк продал 5,52 млрд долларов.

При этом за последнюю неделю октября объем продажи валюты вырос на 52,4% — до 1,82 млрд долларов. Это также самый большой недельный показатель в истории. Предыдущий рекорд составлял 1,63 млрд долларов и был установлен в конце 2024 года.

Заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий объяснил давление на гривну одновременным увеличением бюджетных расходов и сокращением предложения валюты со стороны аграриев и металлургов из-за проблем с логистикой.

По его словам, рост государственных расходов усилил спрос на валюту, тогда как повреждения экспортной инфраструктуры ограничили её поступление на рынок. Чтобы компенсировать этот дисбаланс, Нацбанк увеличил объёмы валютных интервенций.

Источник: «Интерфакс-Украина» (по данным НБУ)

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