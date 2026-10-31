Giełda kryptowalut Binance poinformowała, że pokryła 90% wartości aktywów skradzionych podczas ataku na jej platformę o wartości 6,3 mld dolarów. Aby pokryć straty, firma wewnętrznie zarezerwowała około 6,34 mld dolarów własnych środków, informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Rezerwa dla użytkowników

Binance zaznaczyło, że częściowo wykorzystało fundusz Secure Asset Fund for Users, czyli SAFU, do uzupełnienia aktywów. Jest to rezerwa bitcoinów o wartości 1 mld dolarów, którą firma utrzymuje w celu ochrony klientów w przypadku naruszeń bezpieczeństwa.

Pozostałe 10% przypada na mniej płynne tokeny. W Binance wyjaśniono, że zakup takich aktywów w wymaganej ilości może wymagać więcej czasu.

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Weryfikacja rezerw i wypłaty środków

Współdyrektor generalny Binance Richard Teng w piątek nazwał incydent „złożonym atakiem”. Według niego obejmował on wykorzystanie skompromitowanego laptopa oraz złośliwego oprogramowania przeznaczonego do usuwania śladów aktywności i utrudniania śledzenia oraz dochodzenia.

Giełda poinformowała również, że 31 października o godz. 00:00 GMT wykonała nowy zrzut aktywów w ramach procedury potwierdzania rezerw. Po opublikowaniu pełnego potwierdzenia posiadacze BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD i ZEC będą mogli sprawdzić, że ich aktywa są zabezpieczone co najmniej w stosunku 1:1. Binance oświadczyło, że planuje przywrócić usługi wypłat w niedzielę, 1 listopada.

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