W Chinach ograniczono konto WeChat znanego ekonomisty Rena Zepinga: użytkownicy nie mogą obserwować strony, a publikacje na niej zostały zawieszone. Poinformował o tym South China Morning Post.

Publikacje zawieszono na 15 dni

Przedstawiciel zespołu Rena Zepinga oświadczył, że z powodu technicznych korekt na platformie część materiałów kanału nie spełniała wymogów nowych zasad. Według niego doprowadziło to do 15-dniowego zawieszenia publikacji, a zespół pracuje nad niezbędnymi zmianami.

Nie sprecyzowano przyczyny ograniczeń dotyczących konkretnie tego konta. Jeszcze w piątek na stronie publikowano wpisy, w tym ocenę, że chiński rynek akcji faktycznie osiągnął dno i zaczął się odbudowywać. Opublikowano tam również raport dotyczący demografii Chin, w którym ekonomista wezwał władze do całkowitego zniesienia wszelkich ograniczeń dotyczących liczby dzieci w rodzinach.

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Nowe zasady marketingu finansowego

Oficjalne konto Rena Zepinga w innej chińskiej sieci społecznościowej Weibo pozostawało dostępne dla nowych obserwujących. Ograniczenia na WeChat nastąpiły w związku z nowymi zasadami dotyczącymi internetowego marketingu produktów finansowych, które weszły w życie pod koniec poprzedniego miesiąca.

Zasady zezwalają na prowadzenie takiego marketingu wyłącznie instytucjom finansowym i zewnętrznym platformom internetowym. Innym organizacjom i osobom fizycznym jest to zakazane, również w ukrytej formie. W ciągu ostatnich trzech tygodni szereg kont influencerów finansowych zniknął lub został zablokowany na stałe.

Ren Zeping wcześniej pracował w Centrum Badań nad Rozwojem Rady Państwa ChRL, był głównym ekonomistą China Evergrande Group oraz założył platformę komentarzy i badań finansowych Zeping Hongguan. W 2022 roku jego konto na Weibo zostało już tymczasowo ograniczone po publikacji z wezwaniem do wydrukowania dodatkowych 2 bln juanów w celu stymulowania urodzeń.

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