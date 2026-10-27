W Japonii minister finansów Satsuki Katayama oświadczyła, że rząd jest gotowy podjąć zdecydowane działania na rynku walutowym. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Wystąpienie w parlamencie

Oświadczenie złożyła w Tokio we wtorek, 27 października, podczas wystąpienia w parlamencie. Katayamę zapytano o możliwy wpływ polityki fiskalnej administracji na kurs jena i ruchy długoterminowych stóp procentowych.

Monitorowanie rynku

Według minister japońskie władze zawsze monitorują ruchy na rynku, także obecnie, z wysokim poczuciem pilności. Oświadczyła również, że rząd jest gotowy do zdecydowanych działań na rynku walutowym.

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Pytanie w parlamencie dotyczyło właśnie możliwego wpływu polityki fiskalnej administracji na jena i długoterminowe stopy. Katayama nie wymieniła konkretnych kroków, które rząd mógłby podjąć na rynku walutowym.

Publikacja Channel NewsAsia opiera się na depeszy Reutersa. Źródło nie podaje innych szczegółów dotyczących możliwych działań japońskich władz.

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