Dolar spadł do 45,35 hrywny: NBU ustalił kurs walut na 2 listopada

Narodowy Bank Ukrainy obniżył oficjalny kurs dolara na poniedziałek, 2 listopada, do 45,35 hrywny. To o 17 kopiejek mniej niż 30 października.

Jednocześnie euro nieco podrożało. Jego oficjalny kurs wyniesie 50,68 hrywny — o jedną kopiejkę więcej w porównaniu z poprzednim dniem roboczym.

Ekspert rynku finansowego Taras Lesowy zauważa, że wojna nadal wywiera presję na rynek walutowy i gospodarkę Ukrainy.

W szczególności rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną, niszczenie przedsiębiorstw, magazynów i szlaków transportowych zmuszają przedsiębiorstwa do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z alternatywnym zaopatrzeniem w energię elektryczną, logistyką oraz odbudową sprzętu. To z kolei nasila presję inflacyjną.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursem walut.

Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi utrzymać kurs: ekonomista Oleg Pendzin.

Oficjalne kursy dolara i euro spadły 29 października.

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