Долар опустився до 45,35 грн: НБУ встановив курс валют на 2 листопада

0:00 / 0:00

Національний банк України знизив офіційний курс долара на понеділок, 2 листопада, до 45,35 грн. Це на 17 копійок менше, ніж було 30 жовтня.

Водночас євро дещо подорожчав. Його офіційний курс становитиме 50,68 грн — на одну копійку більше порівняно з попереднім банківським днем.

Експерт фінансового ринку Тарас Лєсовий зазначає, що війна продовжує створювати тиск на валютний ринок та економіку України.

Зокрема, російські атаки на енергетичну інфраструктуру, руйнування підприємств, складів і транспортних шляхів змушують бізнес витрачати додаткові кошти на альтернативне електропостачання, логістику та відновлення обладнання. Це посилює інфляційний тиск.

Джерело: Національний банк України

Керована девальвація чи різкий обвал:чому НБУ відпускає гривню і що буде з курсом валют.

Поки партнери дають гроші— у НБУ буде ресурс, щоб тримати курс: економіст Олег Пендзин.

Офіційні курси долара та євро знизилися 29 жовтня.

Читай нас у