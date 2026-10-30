Долар опустився до 45,35 грн: НБУ встановив курс валют на 2 листопада
Національний банк України знизив офіційний курс долара на понеділок, 2 листопада, до 45,35 грн. Це на 17 копійок менше, ніж було 30 жовтня.
Водночас євро дещо подорожчав. Його офіційний курс становитиме 50,68 грн — на одну копійку більше порівняно з попереднім банківським днем.
Експерт фінансового ринку Тарас Лєсовий зазначає, що війна продовжує створювати тиск на валютний ринок та економіку України.
Зокрема, російські атаки на енергетичну інфраструктуру, руйнування підприємств, складів і транспортних шляхів змушують бізнес витрачати додаткові кошти на альтернативне електропостачання, логістику та відновлення обладнання. Це посилює інфляційний тиск.
Джерело: Національний банк України
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