Дефіцит бюджету Мексики сягнув $52 млрд за дев’ять місяців — The Rio Times

Дефіцит державного сектору Мексики за січень—вересень 2026 року становив 968,5 млрд песо, або близько 52 млрд доларів. Це менше за запланований урядом показник на цей період, однак на 23,1% більше, ніж роком раніше без урахування інфляції, повідомляє The Rio Times із посиланням на Міністерство фінансів країни.

Доходи та видатки

Сукупні доходи державного сектору за дев’ять місяців сягнули 6,3 трлн песо — приблизно 339 млрд доларів. У реальному вимірі вони скоротилися на 2,8%. Водночас видатки виявилися нижчими за план, а їхній обсяг був на 0,4% меншим у реальному вираженні, ніж за аналогічний період 2025 року.

Нафтові доходи знизилися на 21,5% у реальному вимірі. У міністерстві пояснили таке падіння тим, що у 2025 році уряд здійснив одноразовий додатковий внесок до державної нафтової компанії Pemex. Без урахування цього чинника нафтові надходження, за оцінкою відомства, зросли б на 8,1%.

Податкові надходження зросли на 0,7% у реальному вимірі. Надходження від податку на додану вартість збільшилися на 12%, тоді як надходження від податку на доходи скоротилися на 5,3%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Борг і цілі уряду

Найширший показник державного боргу Мексики — RFSP, який охоплює зобов’язання держави, держкомпаній, банків розвитку та інші складові, — наприкінці вересня становив 19,55 трлн песо, або близько 1,05 трлн доларів. Це дорівнює 52,6% ВВП — такій самій частці, як наприкінці 2025 року.

Витрати на обслуговування боргу та інші фінансові витрати державного сектору становили 959 млрд песо та зменшилися на 3,7% у реальному вимірі. Міністерство пов’язує це зі зміцненням песо, умовами на ринку процентних ставок і операціями з обміну боргових зобов’язань.

Міністр фінансів Едгар Амадор підтвердив цільовий показник дефіциту на 2026 рік на рівні 4,1% ВВП. Уряд також очікує, що державний борг наприкінці року буде близьким до 54% ВВП.

Читай нас у