据The Rio Times报道，援引该国财政部的数据，墨西哥2026年1月至9月公共部门赤字为9685亿比索，约合520亿美元。这低于政府为该时期设定的指标，但剔除通胀后比一年前高23.1%。

收入和支出

九个月内，公共部门总收入达到6.3万亿比索，约合3390亿美元。按实际价值计算，收入下降了2.8%。与此同时，支出低于计划，其实际规模比2025年同期低0.4%。

石油收入按实际价值计算下降了21.5%。财政部解释称，这一下降是因为政府在2025年向国有石油公司Pemex进行了一次性额外注资。该部门估计，若不计入这一因素，石油收入将增长8.1%。

税收收入按实际价值计算增长0.7%。增值税收入增长12%，而所得税收入下降5.3%。

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债务和政府目标

墨西哥最广义的公共债务指标RFSP涵盖国家、国有企业、开发银行及其他组成部分的债务，截至9月底为19.55万亿比索，约合1.05万亿美元。这相当于国内生产总值的52.6%，与2025年底的比例相同。

公共部门债务偿还成本及其他财务支出为9590亿比索，按实际价值计算下降3.7%。财政部将此归因于比索走强、利率市场状况以及债务置换操作。

财政部长埃德加·阿马多尔确认，2026年赤字目标为国内生产总值的4.1%。政府还预计，年底公共债务将接近国内生产总值的54%。

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