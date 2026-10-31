肯尼亚2026年10月年度通胀率加速至7.3%，高于9月的6.8%。据《The Rio Times》援引肯尼亚国家统计局的消息，这是自2023年7月以来的最高水平。

燃料和食品成为主要推动因素

过去一年，食品和非酒精饮料价格上涨10.2%，运输服务价格上涨17.1%。住房、水、电力、燃气和其他燃料的成本上涨3.7%。这些类别合计占统计机构监测的消费篮子逾57%。

9月至10月期间，柴油价格上涨4.4%，汽油上涨6%，用于烹饪和照明的煤油上涨14.7%。运输支出环比上涨1.7%，是各类商品和服务中最大的月度涨幅。与此同时，国内航空运输价格下降2.6%。

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核心通胀也有所上升

食品价格整体环比上涨0.9%。其中，新鲜包装牛奶价格上涨4.7%，马铃薯上涨2.5%，牛肉上涨0.8%。糖价格下降1.2%，玉米粉价格下降1.1%。

剔除生鲜食品和燃料价格波动影响的核心通胀率在10月为4.3%。非核心通胀率达到15.1%。肯尼亚中央银行于10月7日将基准利率维持在8.75%。该监管机构的通胀目标区间为2.5%至7.5%，因此10月数据比上限低0.2个百分点。

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