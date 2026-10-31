В Кении годовая инфляция в октябре 2026 года ускорилась до 7,3% против 6,8% в сентябре. Это самый высокий показатель с июля 2023 года, сообщает The Rio Times со ссылкой на Национальное бюро статистики Кении.

Топливо и продукты стали главными факторами

За год цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 10,2%, а транспортные услуги подорожали на 17,1%. Стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива повысилась на 3,7%. Вместе эти категории составляют более 57% потребительской корзины, которую отслеживает статистическое ведомство.

В период с сентября по октябрь дизельное топливо подорожало на 4,4%, бензин — на 6%, а керосин, используемый для приготовления пищи и освещения, — на 14,7%. Транспортные расходы за месяц выросли на 1,7% — это наибольшее месячное повышение среди групп товаров и услуг. В то же время цены на внутренние авиаперевозки снизились на 2,6%.

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Базовая инфляция также выросла

Цены на продовольствие в целом за месяц повысились на 0,9%. В частности, свежее пакетированное молоко подорожало на 4,7%, картофель — на 2,5%, говядина — на 0,8%. Сахар подешевел на 1,2%, а кукурузная мука — на 1,1%.

Базовая инфляция, из которой исключают нестабильные цены на сырые продукты питания и топливо, в октябре составила 4,3%. Небазовая инфляция достигла 15,1%. Центральный банк Кении 7 октября сохранил базовую ставку на уровне 8,75%. Целевой диапазон инфляции регулятора составляет от 2,5% до 7,5%, поэтому октябрьский показатель находился на 0,2 процентного пункта ниже верхней границы.

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