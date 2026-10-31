经济日历显示，南非2026年9月的国家预算赤字为221亿兰特，约合13亿美元。The Rio Times援引了这些数据。这意味着，该月政府支出比收入高出上述金额。

8月的赤字更高，为291亿兰特。当时，根据南非国家财政部的数据，收入为1973亿兰特，支出为2265亿兰特。

上半年赤字

4月至8月，预算赤字为1888亿兰特。The Rio Times估计，自4月1日开始的财政年度前六个月累计赤字约为2109亿兰特，该估算将9月的221亿兰特计入其中。

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这约为2026/27整个财政年度计划赤字3012亿兰特的70%。与此同时，在核查消息来源时，国家财政部9月的完整报表尚未公布，因此该月收入和支出的结构未予说明。

支出与融资

南非2026/27年度预算为偿还公共债务安排了4324亿兰特。截至8月底，已有1599亿兰特用于支付利息。计划向九个省份划拨6703亿兰特，用于资助学校和诊所。

根据财政部初步数据，政府9月还从世界银行筹集了15亿美元。贷款偿还期限定于2041年9月。国家现金余额当月增加293亿兰特，达到1806亿兰特。

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