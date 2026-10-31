Экономический календарь показал, что дефицит государственного бюджета ЮАР в сентябре 2026 года составил 22,1 млрд рэндов, или около 1,3 млрд долларов США. На эти данные ссылается The Rio Times. Это означает, что государственные расходы за месяц превысили поступления на указанную сумму.

В августе дефицит был больше — 29,1 млрд рэндов. Тогда, по данным Национального казначейства ЮАР, доходы составили 197,3 млрд рэндов, а расходы — 226,5 млрд рэндов.

Дефицит за первое полугодие

За период с апреля по август дефицит бюджета составил 188,8 млрд рэндов. The Rio Times оценивает совокупный дефицит за первые шесть месяцев финансового года, начавшегося 1 апреля, приблизительно в 210,9 млрд рэндов, добавляя к этому показателю сентябрьские 22,1 млрд рэндов.

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Это около 70% от запланированного на весь 2026/27 финансовый год дефицита в 301,2 млрд рэндов. В то же время полные таблицы Национального казначейства за сентябрь на момент проверки источника еще не были доступны, поэтому структура доходов и расходов за этот месяц не уточняется.

Расходы и финансирование

В бюджете ЮАР на 2026/27 год на обслуживание государственного долга предусмотрено 432,4 млрд рэндов. К концу августа на выплату процентов уже направили 159,9 млрд рэндов. На трансферты девяти провинциям для финансирования школ и клиник запланировано 670,3 млрд рэндов.

По предварительным данным казначейства, в сентябре правительство также привлекло 1,5 млрд долларов США у Всемирного банка. Срок погашения кредита установлен на сентябрь 2041 года. Денежные остатки государства за месяц выросли на 29,3 млрд рэндов — до 180,6 млрд рэндов.

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