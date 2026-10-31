Kalendarz ekonomiczny wykazał, że deficyt budżetu państwa RPA we wrześniu 2026 roku wyniósł 22,1 mld randów, czyli około 1,3 mld dolarów USA. Na te dane powołuje się The Rio Times. Oznacza to, że wydatki państwowe w tym miesiącu przewyższyły dochody o wskazaną kwotę.

W sierpniu deficyt był większy i wyniósł 29,1 mld randów. Wówczas, według danych Narodowego Skarbu RPA, dochody wyniosły 197,3 mld randów, a wydatki — 226,5 mld randów.

Deficyt w pierwszym półroczu

Od kwietnia do sierpnia deficyt budżetowy wyniósł 188,8 mld randów. The Rio Times szacuje łączny deficyt za pierwsze sześć miesięcy roku finansowego, który rozpoczął się 1 kwietnia, na około 210,9 mld randów, dodając do tej kwoty wrześniowe 22,1 mld randów.

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Stanowi to około 70% deficytu w wysokości 301,2 mld randów zaplanowanego na cały rok finansowy 2026/27. Jednocześnie pełne tabele Narodowego Skarbu za wrzesień nie były jeszcze dostępne w momencie weryfikacji źródła, dlatego struktura dochodów i wydatków za ten miesiąc nie została sprecyzowana.

Wydatki i finansowanie

W budżecie RPA na rok 2026/27 przewidziano 432,4 mld randów na obsługę długu publicznego. Do końca sierpnia na spłatę odsetek skierowano już 159,9 mld randów. Na transfery dla dziewięciu prowincji na finansowanie szkół i klinik zaplanowano 670,3 mld randów.

Według wstępnych danych skarbu, we wrześniu rząd pozyskał również 1,5 mld dolarów USA od Banku Światowego. Termin spłaty pożyczki wyznaczono na wrzesień 2041 roku. Salda gotówkowe państwa wzrosły w ciągu miesiąca o 29,3 mld randów — do 180,6 mld randów.

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