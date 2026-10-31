W Australii branżowe stowarzyszenia Tasmanii skrytykowały powołanie Nicole Wells na przewodniczącą funduszu TasBuild, który zarządza wypłatami za staż pracy dla pracowników branży budowlanej. Wells była wcześniej zastępczynią przewodniczącego Komisji ds. Uczciwej Pracy, a w latach 2010–2012 kierowała stanowym oddziałem związku pracowników łączności, elektryki i hydrauliki. Informuje o tym ABC News Australia.

Housing Industry Association oświadczyło prokuratorowi generalnemu Tasmanii Guyowi Barnettowi, który nadzoruje TasBuild jako minister ds. konsumentów, że obawia się możliwego wpływu ruchu związkowego na fundusz. Organizacja wezwała rząd do przeprowadzenia reformy ustawodawczej: utworzenia rady opartej na kompetencjach zawodowych, powoływania jej członków przez ministra na podstawie zasług, uczynienia funduszu odpowiedzialnym przed parlamentem oraz wymagania od skarbnika zatwierdzenia strategii inwestycyjnej.

Zastrzeżenia dotyczące niezależności

Tasmanijska Izba Handlu i Przemysłu, która ma przedstawiciela w radzie TasBuild, głosowała przeciwko powołaniu Wells. Jej dyrektor generalna Colleen Reardon przekazała, że izba wyraziła przed prokuratorem generalnym obawy dotyczące niezależności nowej przewodniczącej.

ABC zaznacza również, że Wells była wcześniej w osobistej relacji z dyrektorem TasBuild Kevinem Harkinsem, który reprezentuje związek pracowników budownictwa, leśnictwa, górnictwa i energetyki. Harkins nie uczestniczył w posiedzeniu 15 października z powodu możliwego konfliktu interesów. Zastąpił go przedstawiciel Unions Tasmania Michael Anderson, który zgodnie ze statutem miał dwa głosy.

Dyrektor generalny TasBuild Mark Williams oświadczył, że Wells była jedną z kilku wykwalifikowanych kandydatek w otwartym konkursie, którego ogłoszenia zamieszczono na Seek i LinkedIn. Według niego ma ona znaczące doświadczenie w zarządzaniu korporacyjnym, stosunkach pracy i sektorze budowlanym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Fundusz o wartości 258 mln dolarów australijskich

TasBuild powstał w 1998 roku. Zarejestrowani pracodawcy z branży budowlanej wpłacają do funduszu od 1,8% do 2,5% tygodniowego funduszu płac, aby zapewnić przenośne świadczenia za staż pracy. Zgodnie z najnowszym raportem rocznym fundusz kontroluje 258 mln dolarów australijskich.

W roku finansowym 2025–26 stopa zwrotu funduszu wyniosła 8,4%, wobec 11% rok wcześniej, a zysk operacyjny spadł o 82% — z 11 mln do 2 mln dolarów australijskich. Williams wyjaśnił gorszy wynik wzrostem kosztów świadczeń dla pracowników po zmianach zasad programu. Po raz pierwszy od utworzenia TasBuild kwota wypłacona pracownikom przewyższyła składki pracodawców.

Wezwania do zmiany systemu zarządzania

Krytycy zakwestionowali również plan budowy nowej pięciopiętrowej siedziby funduszu przy Murray Street w Hobart za ponad 10 mln dolarów australijskich. Budowa jest planowana na 2027 rok. Zgodnie ze statutem TasBuild przedstawiciele trzech związków zawodowych i trzech grup pracodawców powołują przewodniczącego bez prawa głosu. Fundusz oświadczył, że nie ma formalnego wymogu, aby przewodniczący był niezależny od związków lub stowarzyszeń pracodawców, choć w raportach rocznych stanowisko to jest opisywane jako niezależne.

Niezależne członkinie Rady Legislacyjnej Tasmanii Meg Webb i Ruth Forrest również wezwały do przeglądu systemu zarządzania funduszem. Ekspertka ds. zarządzania korporacyjnego Rachel Baird, starsza wykładowczyni prawa na Uniwersytecie Tasmanii, stwierdziła, że niemal 30 lat po utworzeniu TasBuild jego przegląd jest od dawna potrzebny.

Czytaj nas na