Економічний календар показав дефіцит бюджету ПАР у 22,1 млрд рандів — The Rio Times

Економічний календар показав, що дефіцит державного бюджету ПАР у вересні 2026 року становив 22,1 млрд рандів, або близько 1,3 млрд доларів США. На ці дані посилається The Rio Times. Це означає, що державні витрати за місяць перевищили надходження на зазначену суму.

У серпні дефіцит був більшим — 29,1 млрд рандів. Тоді, за даними Національного казначейства ПАР, доходи становили 197,3 млрд рандів, а видатки — 226,5 млрд рандів.

Дефіцит за перше півріччя

За квітень—серпень дефіцит бюджету становив 188,8 млрд рандів. The Rio Times оцінює сукупний дефіцит за перші шість місяців фінансового року, що розпочався 1 квітня, приблизно у 210,9 млрд рандів, додаючи до цього показника вересневі 22,1 млрд рандів.

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Це близько 70% від запланованого на весь 2026/27 фінансовий рік дефіциту в 301,2 млрд рандів. Водночас повні таблиці Національного казначейства за вересень на час перевірки джерелом ще не були доступні, тому структура доходів і видатків за цей місяць не уточнюється.

Видатки та фінансування

У бюджеті ПАР на 2026/27 рік на обслуговування державного боргу передбачено 432,4 млрд рандів. До кінця серпня на виплату відсотків уже спрямували 159,9 млрд рандів. На трансферти дев’яти провінціям для фінансування шкіл і клінік заплановано 670,3 млрд рандів.

За попередніми даними казначейства, у вересні уряд також залучив 1,5 млрд доларів США у Світового банку. Термін погашення кредиту встановлено на вересень 2041 року. Грошові залишки держави за місяць зросли на 29,3 млрд рандів — до 180,6 млрд рандів.

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