在欧盟，欧洲银行管理局（EBA）将从2026年11月12日起，对与美元挂钩的稳定币USDC的关键财务保障实施直接监管。根据《加密资产市场条例》（MiCA），EBA已将USDC认定为欧盟首个重要电子货币代币，Cyprus Mail报道。

USDC在欧盟由Circle Internet Financial Europe SAS发行，在美国则由Circle Internet Financial, LLC发行。该稳定币旨在相对于另一种资产维持稳定价值——在本例中为美元。这类加密资产用于价值转移、加密资产交易以及数字市场结算。

监管职责分配

自11月12日起，EBA将直接监管发行人的自有资金、储备资产、流动性要求，以及业务恢复和代币赎回计划。这些领域涉及发行人的财务资源、资产和负债管理，以及其在遇到困难时履行对代币持有人义务的能力。

法国银行与保险监管机构ACPR将保留对公司治理、重大资本持股、专业适任性评估、外包及利益冲突的权限。EBA和ACPR将合作推进向新模式的过渡并实施有效监管。

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该决定并不意味着USDC将退出流通，也不会改变该代币所声明的用途。它重新分配了与该稳定币相关金融风险的监管职能。

重要代币地位

在欧盟，MiCA框架下已通报45种电子货币代币，但USDC成为首个被归类为重要代币的代币。鉴于该代币的潜在规模及其对金融体系的重要性，这一地位意味着额外监管。

MiCA赋予EBA每年评估代币是否符合重要性标准的权力。对于重要电子货币代币，规定由EBA和国家主管机构实施双重监管。为就稳定币跨境业务开展合作，EBA还与纽约州金融服务部签署了谅解备忘录。

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