В ЕС Европейское банковское управление (EBA) с 12 ноября 2026 года возьмет на себя прямой надзор за ключевыми финансовыми гарантиями стейблкоина USDC, привязанного к доллару США. EBA признало USDC первым в Европейском Союзе значимым токеном электронных денег в соответствии с регламентом Markets in Crypto-Assets (MiCA), сообщает Cyprus Mail.

USDC в ЕС выпускает Circle Internet Financial Europe SAS, а в США — Circle Internet Financial, LLC. Стейблкоин предназначен для поддержания стабильной стоимости относительно другого актива — в данном случае доллара США. Такие криптоактивы используются для перевода стоимости, торговли криптоактивами и расчетов на цифровых рынках.

Распределение надзора

С 12 ноября EBA будет непосредственно контролировать собственные средства эмитента, резервные активы, требования к ликвидности, а также планы восстановления деятельности и выкупа токенов. Эти направления касаются финансовых ресурсов эмитента, управления активами и обязательствами и его способности исполнять обязательства перед держателями токенов в случае трудностей.

Французский орган банковского и страхового надзора ACPR сохранит полномочия в отношении корпоративного управления, существенных долей в капитале, оценки профессиональной пригодности, аутсорсинга и конфликтов интересов. EBA и ACPR будут сотрудничать для перехода к новой модели и эффективного надзора.

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Решение не означает изъятия USDC из обращения и не меняет заявленного назначения токена. Оно перераспределяет надзорные функции в отношении финансовых рисков, связанных со стейблкоином.

Статус значимого токена

В ЕС в рамках MiCA было уведомлено о 45 токенах электронных денег, однако USDC стал первым, который был классифицирован как значимый. Такой статус предусматривает дополнительный надзор с учетом потенциального масштаба токена и его важности для финансовой системы.

MiCA предоставляет EBA полномочия ежегодно оценивать, соответствуют ли токены критериям значимости. Для значимых токенов электронных денег предусмотрен двойной надзор EBA и национального компетентного органа. Для сотрудничества по трансграничной деятельности стейблкоинов EBA также заключило меморандум о взаимопонимании с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

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