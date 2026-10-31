W UE Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) od 12 listopada 2026 roku przejmie bezpośredni nadzór nad kluczowymi zabezpieczeniami finansowymi stablecoina USDC, powiązanego z dolarem amerykańskim. EBA uznał USDC za pierwszy w Unii Europejskiej znaczący token pieniądza elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem Markets in Crypto-Assets (MiCA), informuje Cyprus Mail.

USDC w UE emituje Circle Internet Financial Europe SAS, a w Stanach Zjednoczonych — Circle Internet Financial, LLC. Stablecoin ma utrzymywać stabilną wartość względem innego aktywa — w tym przypadku dolara amerykańskiego. Takie kryptoaktywa wykorzystuje się do transferu wartości, handlu kryptoaktywami i rozliczeń na rynkach cyfrowych.

Podział nadzoru

Od 12 listopada EBA będzie bezpośrednio kontrolować fundusze własne emitenta, aktywa rezerwowe, wymogi płynnościowe, a także plany naprawy działalności i wykupu tokenów. Obszary te dotyczą zasobów finansowych emitenta, zarządzania aktywami i zobowiązaniami oraz jego zdolności do wypełniania zobowiązań wobec posiadaczy tokenów w razie trudności.

Francuski organ nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego ACPR zachowa uprawnienia dotyczące ładu korporacyjnego, znacznych udziałów kapitałowych, oceny kwalifikacji zawodowych, outsourcingu i konfliktów interesów. EBA i ACPR będą współpracować przy przejściu do nowego modelu i skutecznym nadzorze.

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Decyzja nie oznacza wycofania USDC z obiegu i nie zmienia deklarowanego przeznaczenia tokena. Przenosi ona kompetencje nadzorcze dotyczące ryzyk finansowych związanych ze stablecoinem.

Status znaczącego tokena

W UE w ramach MiCA zgłoszono 45 tokenów pieniądza elektronicznego, jednak USDC jako pierwszy został sklasyfikowany jako znaczący. Status ten wiąże się z dodatkowym nadzorem ze względu na potencjalną skalę tokena i jego znaczenie dla systemu finansowego.

MiCA przyznaje EBA uprawnienia do corocznej oceny, czy tokeny spełniają kryteria znaczącego charakteru. Wobec znaczących tokenów pieniądza elektronicznego przewidziano podwójny nadzór EBA oraz krajowego właściwego organu. W celu współpracy w zakresie transgranicznej działalności stablecoinów EBA zawarł również memorandum o porozumieniu z Departamentem Usług Finansowych Stanu Nowy Jork.

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