Bank centralny Kolumbii, Banco de la República, zatwierdził bezpośredni zakup 2 mld dolarów amerykańskich od rządu krajowego. Operacja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem departamentu skarbu Ministerstwa Finansów do końca 2026 roku po kursie rynkowym obowiązującym w dniu transakcji, poinformował The Rio Times.

Uzupełnienie rezerw międzynarodowych

Zakupione dolary mają wejść w skład rezerw międzynarodowych Kolumbii. Bank centralny wyjaśnił tę decyzję dostępnością waluty przeznaczonej przez rząd do sprzedaży oraz wysoką niepewnością międzynarodową, w tym wysokimi światowymi stopami procentowymi i restrykcyjnymi warunkami finansowymi.

Według oficjalnego kursu TRM wynoszącego 3 166,91 peso kolumbijskiego za dolara amerykańskiego na 30 października, 2 mld dolarów amerykańskich stanowiły około 6,3 bln peso. Jednocześnie ostateczna kwota w walucie krajowej będzie zależeć od kursu w dniu przeprowadzenia operacji.

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Drugi kanał zakupu waluty

Nowa umowa uzupełnia program gromadzenia rezerw o wartości do 4 mld dolarów amerykańskich, który Banco de la República ogłosił 31 lipca. Program przewiduje comiesięczne aukcje opcji sprzedaży: ich zwycięzcy mogą sprzedawać dolary bankowi centralnemu, gdy oficjalny kurs jest niższy od swojej średniej kroczącej.

Bank centralny zaznaczył, że uwzględnił wpływ operacji na płynność peso. Ponieważ instytucja zapłaci skarbowi państwa w peso, zwiększy to ilość waluty krajowej w systemie bankowym. Regulator planuje zastosować działania kompensacyjne, aby stopy krótkoterminowe pozostały na poziomie stopy referencyjnej.

Tego samego dnia zarząd Banco de la República większością czterech głosów do trzech pozostawił stopę referencyjną bez zmian na poziomie 12,25%. Według danych banku centralnego roczna inflacja we wrześniu wyniosła 6,3%, a analitycy oczekiwali jej przyspieszenia do 6,9% w grudniu.

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