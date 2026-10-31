Центробанк Колумбії схвалив купівлю у держави 2 млрд доларів США — The Rio Times

Центральний банк Колумбії Banco de la República схвалив пряме придбання 2 млрд доларів США у національного уряду. Операцію проведуть через казначейський підрозділ Міністерства фінансів до завершення 2026 року за ринковим курсом на день здійснення угоди, повідомляє The Rio Times.

Поповнення міжнародних резервів

Придбані долари мають увійти до складу міжнародних резервів Колумбії. У центробанку пояснили рішення наявністю в уряду валюти для продажу та високою міжнародною невизначеністю, зокрема високими світовими процентними ставками й жорсткими фінансовими умовами.

За офіційним курсом TRM 3 166,91 колумбійського песо за долар США станом на 30 жовтня 2 млрд доларів США становили приблизно 6,3 трлн песо. Водночас остаточна сума в національній валюті залежатиме від курсу в день проведення операції.

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Другий канал закупівлі валюти

Нова угода доповнює програму накопичення резервів обсягом до 4 млрд доларів США, яку Banco de la República оголосив 31 липня. Програма передбачає щомісячні аукціони пут-опціонів: їхні переможці можуть продати долари центробанку, коли офіційний курс є нижчим за своє ковзне середнє значення.

Центробанк зазначив, що врахував вплив операції на ліквідність у песо. Оскільки установа сплатить казначейству в песо, це збільшить обсяг національної валюти в банківській системі. Регулятор планує застосувати компенсувальні заходи, щоб короткострокові ставки залишалися на рівні облікової ставки.

Того ж дня правління Banco de la República більшістю чотири голоси проти трьох залишило облікову ставку без змін на рівні 12,25%. За даними центробанку, річна інфляція у вересні становила 6,3%, а аналітики очікували її прискорення до 6,9% у грудні.

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