哥伦比亚中央银行 Banco de la República 已批准直接从国家政府购买20亿美元。该交易将在2026年底前通过财政部国库部门进行，并按交易当日的市场汇率结算，The Rio Times报道。

补充国际储备

购入的美元将被纳入哥伦比亚的国际储备。央行解释称，作出这一决定是因为政府拥有可供出售的外汇，以及国际不确定性较高，尤其是全球利率高企和金融条件紧缩。

按截至10月30日官方TRM汇率，即1美元兑3,166.91哥伦比亚比索计算，20亿美元约合6.3万亿比索。同时，最终以本国货币计的金额将取决于操作当日的汇率。

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第二个外汇购买渠道

这项新协议补充了Banco de la República于7月31日宣布的最高40亿美元储备积累计划。该计划规定每月举行看跌期权拍卖：当官方汇率低于其移动平均值时，中标者可向央行出售美元。

央行表示，已考虑到该操作对比索流动性的影响。由于该机构将以比索向国库付款，这将增加银行系统中的本国货币规模。监管机构计划采取抵消措施，以使短期利率维持在政策利率水平。

同日，Banco de la República董事会以四票对三票的多数决定，将政策利率维持在12.25%不变。根据央行数据，9月份年度通胀率为6.3%，分析师预计其将在12月加速至6.9%。

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