Центральный банк Колумбии Banco de la República одобрил прямую покупку 2 млрд долларов США у национального правительства. Операция будет проведена через казначейское подразделение Министерства финансов до конца 2026 года по рыночному курсу на день совершения сделки, сообщает The Rio Times.

Пополнение международных резервов

Приобретенные доллары должны войти в состав международных резервов Колумбии. В центробанке объяснили решение наличием у правительства валюты для продажи и высокой международной неопределенностью, в частности высокими мировыми процентными ставками и жесткими финансовыми условиями.

По официальному курсу TRM 3 166,91 колумбийского песо за доллар США по состоянию на 30 октября 2 млрд долларов США составляли примерно 6,3 трлн песо. В то же время окончательная сумма в национальной валюте будет зависеть от курса в день проведения операции.

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Второй канал покупки валюты

Новое соглашение дополняет программу накопления резервов объемом до 4 млрд долларов США, которую Banco de la República объявил 31 июля. Программа предусматривает ежемесячные аукционы пут-опционов: их победители могут продавать доллары центробанку, когда официальный курс ниже своего скользящего среднего значения.

Центробанк отметил, что учел влияние операции на ликвидность в песо. Поскольку учреждение заплатит казначейству в песо, это увеличит объем национальной валюты в банковской системе. Регулятор планирует применить компенсирующие меры, чтобы краткосрочные ставки оставались на уровне учетной ставки.

В тот же день правление Banco de la República большинством в четыре голоса против трех оставило учетную ставку без изменений на уровне 12,25%. По данным центробанка, годовая инфляция в сентябре составила 6,3%, а аналитики ожидали ее ускорения до 6,9% в декабре.

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