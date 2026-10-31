W Egipcie podwyżka kluczowych stóp procentowych o 1 punkt procentowy może zwiększyć roczne wydatki budżetu państwa o około 150 mld funtów egipskich, czyli 2,7 mld dolarów. Taką ocenę przedstawił Mohamed El-Damati, zastępca przewodniczącego Izby Przemysłu Spożywczego Federacji Przemysłów Egipskich, poinformował The Rio Times.

Według El-Damatiego decyzja regulatora zwiększy deficyt budżetowy, ponieważ państwo płaci odsetki od znacznego wolumenu długu krajowego. Podkreślił, że 150 mld funtów to jego własny szacunek dodatkowego obciążenia wynikającego z każdego punktu procentowego podwyżki stóp. Ministerstwo Finansów Egiptu nie opublikowało porównywalnego szacunku kosztów ostatniej decyzji.

Nowe stopy banku centralnego

Komitet Polityki Pieniężnej Banku Centralnego Egiptu 29 października 2026 roku podniósł główne stopy o 1 punkt procentowy. Stopa depozytów overnight wzrosła z 19% do 20%, a stopa kredytów overnight — z 20% do 21%. Główną stopę operacyjną podniesiono z 19,5% do 20,5%.

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El-Damati oświadczył, że przedstawiciele biznesu oczekiwali utrzymania stóp bez zmian. Jego zdaniem inflacja w kraju jest powodowana przede wszystkim wzrostem kosztów operacyjnych, kursu dolara, transportu i surowców, a nie nadmiarem pieniądza w gospodarce.

Obawy dotyczące subsydiów

Przedstawiciel branży zasugerował również, że wzrost deficytu budżetowego może nasilić presję Międzynarodowego Funduszu Walutowego na Kair w sprawie ograniczenia subsydiów paliwowych. Uważa on, że wzrost cen produktów ropopochodnych w takim przypadku ponownie przyspieszy inflację. Dotychczas nie ogłoszono zmian w systemie subsydiów paliwowych.

Zwrócił również uwagę na wzrost kosztów importowanych surowców do produkcji żywności. Według jego danych cena tony mleka w proszku wzrosła z 2600 dolarów do 4000–4200 dolarów, a koszt surowców białkowych — z 6000–7000 dolarów do 12 000–13 000 dolarów. Jako dodatkowy czynnik wskazał osłabienie funta egipskiego z około 46 do 56 za dolara.

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