埃及关键利率上调1个百分点，可能使国家预算年度支出增加约1500亿埃及镑，即27亿美元。埃及工业联合会食品工业商会副主席穆罕默德·埃尔-达马提作出了这一估计，The Rio Times报道。

埃尔-达马提表示，监管机构的决定将扩大预算赤字，因为国家需要为规模庞大的国内债务支付利息。他强调，1500亿埃及镑是他本人对每上调1个百分点利率所带来额外负担的估计。埃及财政部尚未公布与最近一次决定相关的可比成本估计。

央行新利率

埃及中央银行货币政策委员会于2026年10月29日将主要利率上调1个百分点。隔夜存款利率从19%升至20%，隔夜贷款利率从20%升至21%。主要操作利率从19.5%上调至20.5%。

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埃尔-达马提表示，企业代表原本预计利率将维持不变。他认为，该国通胀主要是由运营成本、美元、运输和原材料价格上涨造成，而非经济中的货币过剩。

对补贴的担忧

这名行业代表还推测，预算赤字增加可能加大国际货币基金组织对开罗施压，要求削减燃料补贴。他认为，若出现这种情况，石油产品价格上涨将再次加速通胀。目前尚未宣布燃料补贴制度的变化。

他还指出，食品生产所需进口原材料的成本正在上升。根据他的数据，奶粉每吨价格从2600美元升至4000至4200美元，蛋白质原料成本从6000至7000美元升至1.2万至1.3万美元。他称，埃及镑兑美元汇率从约46贬至56也是额外因素。

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