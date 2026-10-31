В Египте повышение ключевых ставок на 1 процентный пункт может увеличить годовые расходы государственного бюджета примерно на 150 млрд египетских фунтов, или $2,7 млрд. Такую оценку высказал заместитель председателя Палаты пищевой промышленности Федерации египетских промышленников Мохамед Эль-Дамати, сообщает The Rio Times.

По словам Эль-Дамати, решение регулятора увеличит дефицит бюджета, поскольку государство выплачивает проценты по значительному объему внутреннего долга. Он подчеркнул, что 150 млрд фунтов — это его собственная оценка дополнительной нагрузки от каждого процентного пункта повышения ставок. Министерство финансов Египта не публиковало сопоставимой оценки расходов от последнего решения.

Новые ставки центробанка

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Египта 29 октября 2026 года повысил основные ставки на 1 процентный пункт. Ставка по овернайт-депозитам выросла с 19% до 20%, по овернайт-кредитам — с 20% до 21%. Основная операционная ставка была повышена с 19,5% до 20,5%.

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Эль-Дамати заявил, что представители бизнеса ожидали сохранения ставок без изменений. По его мнению, инфляция в стране вызвана прежде всего ростом операционных расходов, курса доллара, стоимости перевозок и сырья, а не избытком денег в экономике.

Опасения по поводу субсидий

Представитель отрасли также предположил, что увеличение дефицита бюджета может усилить давление Международного валютного фонда на Каир в вопросе сокращения топливных субсидий. Он считает, что повышение цен на нефтепродукты в таком случае вновь ускорит инфляцию. Изменения в системе топливных субсидий пока не объявлялись.

Он также обратил внимание на рост стоимости импортного сырья для пищевого производства. По его данным, цена тонны сухого молока поднялась с $2600 до $4000–4200, а стоимость белкового сырья — с $6000–7000 до $12 000–13 000. Дополнительным фактором он назвал ослабление египетского фунта примерно с 46 до 56 за доллар.

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