У Єгипті підвищення ключових ставок на 1 відсотковий пункт може збільшити річні витрати державного бюджету приблизно на 150 млрд єгипетських фунтів, або $2,7 млрд. Таку оцінку висловив заступник голови Палати харчової промисловості Федерації єгипетських промисловців Мохамед Ель-Даматі, повідомляє The Rio Times.

За словами Ель-Даматі, рішення регулятора збільшить дефіцит бюджету, оскільки держава сплачує відсотки за значним обсягом внутрішнього боргу. Він наголосив, що 150 млрд фунтів — його власна оцінка додаткового навантаження від кожного відсоткового пункту підвищення ставок. Міністерство фінансів Єгипту не публікувало зіставної оцінки витрат від останнього рішення.

Нові ставки центробанку

Комітет з монетарної політики Центрального банку Єгипту 29 жовтня 2026 року підвищив основні ставки на 1 відсотковий пункт. Ставка за овернайт-депозитами зросла з 19% до 20%, за овернайт-кредитами — з 20% до 21%. Основну операційну ставку підвищили з 19,5% до 20,5%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ель-Даматі заявив, що представники бізнесу очікували збереження ставок без змін. На його думку, інфляцію в країні спричиняє передусім подорожчання операційних витрат, долара, перевезень і сировини, а не надлишок грошей в економіці.

Побоювання щодо субсидій

Представник галузі також висловив припущення, що збільшення бюджетного дефіциту може посилити тиск Міжнародного валютного фонду на Каїр щодо скорочення паливних субсидій. Він вважає, що підвищення цін на нафтопродукти в такому разі знову прискорить інфляцію. Змін у системі паливних субсидій наразі не оголошували.

Він також звернув увагу на зростання вартості імпортної сировини для харчового виробництва. За його даними, ціна тонни сухого молока піднялася з $2600 до $4000–4200, а вартість білкової сировини — з $6000–7000 до $12 000–13 000. Додатковим чинником він назвав ослаблення єгипетського фунта приблизно з 46 до 56 за долар.

Читай нас у