在肯尼亚，国民议会公共请愿委员会建议财政部和薪酬委员会对是否提高319,207名前公务员的养老金进行精算审查。正如Nation Kenya报道，议员还要求政府在两个月内提交有关此类上调预算需求的报告。

退休人员的待遇

此次审议的依据是肯尼亚国家公共服务退休人员协会（KNAPS）提交的请愿书。该组织表示，其约四分之一成员，即近8万人，每月领取的养老金不足4,000肯尼亚先令。

退休人员表示，在通货膨胀和生活成本上涨的背景下，低额养老金无法覆盖基本开支。他们要求将旧的非缴费型养老金计划与现行公共服务养老金计划（PSSS）合并，正式批准提高养老金，并审查立法以保护退休人员及其受益人。

该委员会建议每三年进行一次精算审查。根据委员会报告，首次审查必须在2026年12月31日前完成。文件指出，退休人员认为低于4,000先令的养老金低于现行贫困线。

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财政方面的保留意见

议员和政府机构不支持将旧计划与PSSS合并。肯尼亚退休福利监管局（RBA）表示，在采取此举之前，政府需要偿还非缴费型制度累积的负债；根据财政部截至2024年6月的精算评估，这些负债超过1万亿肯尼亚先令。

在旧制度下，员工工资不扣缴养老保障缴费，养老金金额由法律规定。2021年1月过渡至PSSS时，45岁及以下的公务员被转入积累型制度：其工资的7.5%被用于养老金储蓄，国家缴纳同等金额。

截至2026年6月，PSSS共有529,635名公务员参加，其累计储蓄达到3,437.5亿先令。财政部每月为319,207名退休人员支付约78亿先令，或每年约937亿先令。有关部门强调，提高养老金将带来长期财政义务，因此相关决定必须考虑预算能力和公共财政的可持续性。

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