澳大利亚四家最大的银行在无息账户中持有近3320亿美元的客户资金。ABC新闻报道。

截至6月，Commonwealth Bank在此类账户中持有近1220亿美元。截至3月，Westpac持有约820亿美元，NAB持有约670亿美元，ANZ持有约610亿美元。

获得较高利率的条件

据金融产品比价服务Canstar称，在澳大利亚储备银行最近一次加息后，Commonwealth Bank、NAB、ANZ和Westpac将储蓄账户的最高利率上调了0.20或0.25个百分点。

不过，这一上调仅适用于个别储蓄产品，并设有严格条件。特别是，客户需要定期向账户存款或遵守提款要求。如果未满足条件，则适用基本利率，银行将其维持在0.10%。

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澳大利亚竞争与消费者委员会在2023年零售存款研究中发现，超过70%的客户从未满足获得较高利率的月度条件。

呼吁告知客户

Canstar代表萨莉·廷德尔表示，如果客户可能无法满足获得奖金利率的要求，银行可以在月底通过电子邮件或消息更积极地提醒客户。

澳大利亚银行协会首席执行官西蒙·伯明翰在接受ABC新闻采访时表示，银行通过应用程序内提醒和消息，帮助客户从储蓄中获益。据他所说，在上一财年，银行向存款人支付了超过1200亿美元的利息。

监管机构的研究还显示，过去三年中，只有16%的消费者更换过储蓄账户，11%更换过交易账户。西悉尼大学副教授米歇尔·卡尔建议定期检查银行产品并仔细阅读其条款，尤其要注意优惠利率的有效期有限。

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