Дефицит бюджета Мексики достиг $52 млрд за девять месяцев — The Rio Times
Дефицит государственного сектора Мексики за январь—сентябрь 2026 года составил 968,5 млрд песо, или около 52 млрд долларов. Это меньше запланированного правительством показателя на этот период, однако на 23,1% больше, чем годом ранее без учета инфляции, сообщает The Rio Times со ссылкой на Министерство финансов страны.
Доходы и расходы
Совокупные доходы государственного сектора за девять месяцев достигли 6,3 трлн песо — примерно 339 млрд долларов. В реальном выражении они сократились на 2,8%. В то же время расходы оказались ниже плана, а их объем был на 0,4% меньше в реальном выражении, чем за аналогичный период 2025 года.
Нефтяные доходы снизились на 21,5% в реальном выражении. В министерстве объяснили такое падение тем, что в 2025 году правительство осуществило разовый дополнительный взнос в государственную нефтяную компанию Pemex. Без учета этого фактора нефтяные поступления выросли бы на 8,1%, по оценке ведомства.
Налоговые поступления выросли на 0,7% в реальном выражении. Поступления от налога на добавленную стоимость увеличились на 12%, тогда как поступления от подоходного налога сократились на 5,3%.
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Долг и цели правительства
Наиболее широкий показатель государственного долга Мексики — RFSP, который охватывает обязательства государства, госкомпаний, банков развития и другие составляющие, — в конце сентября составил 19,55 трлн песо, или около 1,05 трлн долларов. Это равно 52,6% ВВП — такой же доле, как в конце 2025 года.
Расходы на обслуживание долга и другие финансовые расходы государственного сектора составили 959 млрд песо и сократились на 3,7% в реальном выражении. Министерство связывает это с укреплением песо, условиями на рынке процентных ставок и операциями по обмену долговых обязательств.
Министр финансов Эдгар Амадор подтвердил целевой показатель дефицита на 2026 год на уровне 4,1% ВВП. Правительство также ожидает, что государственный долг в конце года будет близок к 54% ВВП.