Дефицит государственного сектора Мексики за январь—сентябрь 2026 года составил 968,5 млрд песо, или около 52 млрд долларов. Это меньше запланированного правительством показателя на этот период, однако на 23,1% больше, чем годом ранее без учета инфляции, сообщает The Rio Times со ссылкой на Министерство финансов страны.

Доходы и расходы

Совокупные доходы государственного сектора за девять месяцев достигли 6,3 трлн песо — примерно 339 млрд долларов. В реальном выражении они сократились на 2,8%. В то же время расходы оказались ниже плана, а их объем был на 0,4% меньше в реальном выражении, чем за аналогичный период 2025 года.

Нефтяные доходы снизились на 21,5% в реальном выражении. В министерстве объяснили такое падение тем, что в 2025 году правительство осуществило разовый дополнительный взнос в государственную нефтяную компанию Pemex. Без учета этого фактора нефтяные поступления выросли бы на 8,1%, по оценке ведомства.

Налоговые поступления выросли на 0,7% в реальном выражении. Поступления от налога на добавленную стоимость увеличились на 12%, тогда как поступления от подоходного налога сократились на 5,3%.

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Долг и цели правительства

Наиболее широкий показатель государственного долга Мексики — RFSP, который охватывает обязательства государства, госкомпаний, банков развития и другие составляющие, — в конце сентября составил 19,55 трлн песо, или около 1,05 трлн долларов. Это равно 52,6% ВВП — такой же доле, как в конце 2025 года.

Расходы на обслуживание долга и другие финансовые расходы государственного сектора составили 959 млрд песо и сократились на 3,7% в реальном выражении. Министерство связывает это с укреплением песо, условиями на рынке процентных ставок и операциями по обмену долговых обязательств.

Министр финансов Эдгар Амадор подтвердил целевой показатель дефицита на 2026 год на уровне 4,1% ВВП. Правительство также ожидает, что государственный долг в конце года будет близок к 54% ВВП.

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