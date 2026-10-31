Deficyt sektora publicznego Meksyku w okresie styczeń–wrzesień 2026 roku wyniósł 968,5 mld peso, czyli około 52 mld dolarów. Był niższy od wskaźnika zaplanowanego przez rząd na ten okres, jednak o 23,1% wyższy niż rok wcześniej, bez uwzględnienia inflacji, podaje The Rio Times, powołując się na Ministerstwo Finansów kraju.

Dochody i wydatki

Łączne dochody sektora publicznego w ciągu dziewięciu miesięcy sięgnęły 6,3 bln peso, czyli około 339 mld dolarów. W ujęciu realnym spadły o 2,8%. Jednocześnie wydatki były niższe od planu, a ich wartość była o 0,4% mniejsza w ujęciu realnym niż w analogicznym okresie 2025 roku.

Dochody z ropy naftowej spadły o 21,5% w ujęciu realnym. Ministerstwo wyjaśniło ten spadek tym, że w 2025 roku rząd dokonał jednorazowej dodatkowej wpłaty do państwowej spółki naftowej Pemex. Bez uwzględnienia tego czynnika wpływy z ropy wzrosłyby o 8,1%, według oceny resortu.

Wpływy podatkowe wzrosły o 0,7% w ujęciu realnym. Dochody z podatku od wartości dodanej zwiększyły się o 12%, natomiast dochody z podatku dochodowego spadły o 5,3%.

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Dług i cele rządu

Najszerszy wskaźnik długu publicznego Meksyku — RFSP, obejmujący zobowiązania państwa, spółek państwowych, banków rozwoju i inne elementy — wyniósł pod koniec września 19,55 bln peso, czyli około 1,05 bln dolarów. Odpowiada to 52,6% PKB, czyli takiemu samemu udziałowi jak pod koniec 2025 roku.

Koszty obsługi długu i inne wydatki finansowe sektora publicznego wyniosły 959 mld peso i zmniejszyły się o 3,7% w ujęciu realnym. Ministerstwo wiąże to z umocnieniem peso, warunkami na rynku stóp procentowych oraz operacjami wymiany zobowiązań dłużnych.

Minister finansów Edgar Amador potwierdził docelowy poziom deficytu na 2026 rok na poziomie 4,1% PKB. Rząd oczekuje również, że dług publiczny na koniec roku będzie bliski 54% PKB.

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