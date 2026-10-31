W Argentynie 30 października 2026 roku indeks S&P Merval spadł o 2,59%, do 92 079 punktów, odnotowując piąty z rzędu spadek. Wskaźnik ryzyka kraju wzrósł o ponad 40 punktów bazowych, do 787 — najwyższego poziomu zamknięcia od początku 2026 roku. informuje The Rio Times.

Presja na akcje i obligacje

Ryzyko kraju odzwierciedla dodatkową rentowność, której inwestorzy wymagają za posiadanie argentyńskich obligacji dolarowych w porównaniu z amerykańskimi obligacjami skarbowymi. W ciągu dnia wzrosło ono o 41–46 punktów, a w październiku — o około 170–180 punktów.

Jednocześnie oficjalny kurs dolara spadł o 0,29%, do 1534 pesos argentyńskich. Tym samym wyprzedaż dotknęła przede wszystkim akcji i obligacji, a nie oficjalnego kursu walutowego.

Największe straty odnotowały akcje operatora gazociągów TGS — 5,5%, operatora giełdy BYMA — 5,2% oraz spółki dystrybucji energii Edenor — 4,4%. Akcje największego prywatnego banku Argentyny, Galicia, w Nowym Jorku potaniały o 4,24%, do 32,30 dolara. Fundusz giełdowy Global X MSCI Argentina ETF spadł o 2,82%, do 79,18 dolara.

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Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne

Publikacja wiąże spadek z wyprzedażą ryzykownych aktywów na światowych rynkach: indeks S&P 500 stracił tego dnia 1,82%, a Nasdaq — 2,86%, w związku z obawami dotyczącymi wydatków na technologie sztucznej inteligencji. The Rio Times jako dodatkowy czynnik wskazuje osłabienie brazylijskiego reala po reelekcji prezydenta Luli 25 października.

Inwestorzy oceniają również zdolność argentyńskiego rządu do finansowania swoich potrzeb i zwiększania rezerw w 2027 roku przy słabej aktywności gospodarczej. Opublikowany 30 października dekret przesunął z 1 listopada na 1 grudnia podwyżkę podatków od paliw i emisji dwutlenku węgla. Według publikacji tymczasowo ogranicza to ceny na stacjach paliw, lecz opóźnia wpływy budżetowe.

W Ameryce Łacińskiej tego dnia spadały również indeksy Chile i Brazylii: IPSA stracił 2,76%, a Ibovespa — 0,75%. Dane o wpływach podatkowych Argentyny za październik miały zostać opublikowane 2 listopada.

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