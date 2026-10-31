В Аргентине 30 октября 2026 года индекс S&P Merval упал на 2,59% — до 92 079 пунктов, зафиксировав пятое подряд снижение. Показатель странового риска вырос более чем на 40 базисных пунктов, до 787 — самого высокого уровня закрытия с начала 2026 года. сообщает The Rio Times.

Давление на акции и облигации

Страновой риск отражает дополнительную доходность, которую инвесторы требуют за владение аргентинскими долларовыми облигациями по сравнению с американскими казначейскими облигациями. За день он увеличился на 41–46 пунктов, а в течение октября — примерно на 170–180 пунктов.

В то же время официальный курс доллара снизился на 0,29% — до 1534 аргентинских песо. Таким образом, распродажа преимущественно затронула акции и облигации, а не официальный валютный курс.

Больше всего потеряли бумаги оператора газопроводов TGS — 5,5%, оператора биржи BYMA — 5,2% и энергораспределительной компании Edenor — 4,4%. Акции крупнейшего частного банка Аргентины Galicia в Нью-Йорке подешевели на 4,24%, до 32,30 доллара. Биржевой фонд Global X MSCI Argentina ETF снизился на 2,82%, до 79,18 доллара.

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Внешние и внутренние факторы

Издание связывает падение с распродажей рискованных активов на мировых рынках: индекс S&P 500 в тот день потерял 1,82%, а Nasdaq — 2,86% на фоне опасений относительно расходов на технологии искусственного интеллекта. The Rio Times также называет дополнительным фактором ослабление бразильского реала после переизбрания президента Лулы 25 октября.

Инвесторы также оценивают способность аргентинского правительства финансировать свои потребности и наращивать резервы в 2027 году при слабой экономической активности. Опубликованный 30 октября декрет перенес с 1 ноября на 1 декабря повышение налогов на топливо и выбросы углекислого газа. По данным издания, это временно сдерживает цены на заправках, но откладывает бюджетные поступления.

В Латинской Америке в тот день также снижались индексы Чили и Бразилии: IPSA потерял 2,76%, а Ibovespa — 0,75%. Данные о налоговых поступлениях Аргентины за октябрь должны были опубликовать 2 ноября.

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